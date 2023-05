Kieft ziet zwakke plek bij AZ in Europa: 'Bij Ajax breekt dan direct de pleuris uit'

Wim Kieft vindt dat AZ de lat een stuk hoger voor zichzelf moet leggen. De Alkmaarders gingen donderdagavond in de halve finale van de Conference League met 2-1 onderuit bij West Ham United. Na afloop verschenen meerdere AZ'ers met een goed gevoel voor de camera en dat verbaasde Kieft.

"Wil AZ doorgroeien, dan moet het trouwens geen genoegen nemen met wat de ploeg overkwam in Engeland", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Trainer Pascal Jansen, middenvelder Tijjani Reijnders en verdediger Sam Beukema hoor je na afloop zeggen dat AZ toch wel knap voor de dag kwam, er lang niets aan de hand was en er meer mogelijk was dan een 2-1 nederlaag na een 1-0 voorsprong. Een vorm van gelatenheid, die ook een beetje in dat elftal rondwaart, maar waarmee je niet verder komt."

Artikel gaat verder onder video

Kieft stipt daarmee een groot verschil aan tussen AZ en de traditionele top drie. En dat terwijl de Alkmaarders de afgelopen jaren steeds meer in de buurt komen van Ajax, PSV en Feyenoord. "Overkomt Ajax wat AZ gebeurde, dan breekt daar direct de pleuris uit. Dat maakt je scherp en zorgt ervoor dat je een volgende keer net iets verder gaat, net wat meer gif toont, wat meer een over-mijn-lijk winnaarsmentaliteit. In grote duels mag, nee moet het een onsje meer zijn bij AZ."

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV plaatst ook nog een belangrijke kanttekening bij het eerste duel tussen West Ham en AZ. Hij hoopt dat Jansen in Alkmaar weer kan beschikken over Milos Kerkez, Dani de Wit en Jesper Karlsson. "Heb je wel de beschikking over de offensieve linksachter Kerkez, de fysiek en loopsterke Dani de Wit en Karlsson als linksbuiten dan krijg je als AZ toch meer gezicht en aanvallende power." AZ en West Ham trappen aanstaande donderdag om 21.00 uur af.