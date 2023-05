Kluivert beleeft gedroomde terugkeer met belangrijk doelpunt in degradatiestrijd

Justin Kluivert heeft zondagmiddag een belangrijke bijdrage geleverd aan een overwinning van Valencia in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. De aanvaller opende de score in de achtste minuut; uiteindelijk won Valencia met 1-2.

Kluivert schoot tegendraads raak na een voorzet van Diego López vanaf de rechterflank. Hij beleefde zodoende een droomrentree na een afwezigheid van vijf wedstrijden door blessureleed. De aanvaller maakte zijn zesde doelpunt van het seizoen in de competitie.

Celta kwam in de tweede helft langszij via Haris Seferovic, maar Alberto Mari bepaalde de eindstand in de slotfase op 1-2. Dankzij de zege steeg Valencia van de zeventiende naar de veertiende plek en werd een grote stap gezet richting lijfsbehoud. De voorsprong op de degradatiezone bedraagt nu drie punten, met nog vier duels te gaan.