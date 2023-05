KNVB legt FC Groningen zinloze straf op voor stilgelegde wedstrijd tegen Ajax

FC Groningen moet van de KNVB het volgende thuisduel afwerken met een lege Z-side. De voetbalbond legde die maatregel als straf op voor de ongeregeldheden tijdens het thuisduel met Ajax, dat al na negen minuten spelen definitief gestaakt werd. De sanctie is echter zinloos te noemen: de club had al laten weten dat er komende zondag helemaal geen publiek welkom is in stadion Euroborg.

Dan komt Sparta Rotterdam op bezoek in wat voorlopig het laatste Eredivisie-duel op Groningse bodem wordt. De club is immers al zeker van degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Na overleg met de lokale autoriteiten, waaronder burgemeester Koen Schuiling, was FC Groningen al tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om het duel met de Rotterdammers in een leeg stadion af te werken.

FC Groningen wordt níet bestraft voor de incidenten tijdens de eerdere thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen en NEC. Dat maakt de club op de eigen website bekend. In de ogen van de aanklager betaald voetbal heeft de club 'er voor, tijdens en na deze wedstrijden alles aan heeft gedaan wat in haar macht ligt om incidenten te voorkomen en te beëindigen', zo valt te lezen in de verklaring die de club geeft. De KNVB adviseert FC Groningen wel om te overwegen netten op te hangen of tribunedelen tijdens wedstrijden gesloten te houden om nieuwe incidenten te voorkomen.

Schade

Verder meldt de club dat het een poging gaat doen de geleden financiële schade door de stilleggingen van de laatste tijd te verhalen op de daders. "Het betreft schade aan het veld, inkomstenderving vanwege het vroegtijdig staken van twee van deze drie wedstrijden, organisatiekosten voor het uitspelen van de twee gestaakte duels en de tegemoetkoming die supporters en sponsors kunnen claimen naar aanleiding van het (grotendeels) missen van de drie thuiswedstrijden tegen N.E.C., Ajax en Sparta", zo valt te lezen. Daarvoor moeten de verantwoordelijke supporters eerst geïdentificeerd worden, waarbij de club hulp krijgt van de Taskforce van de KNVB.



Huisregels

Daarnaast heeft FC Groningen besloten de huisregels met ingang van volgend seizoen aan te scherpen. Iedereen die deze regels schendt riskeert een boete van 10.000 euro. Het gooien van voorwerpen richting het veld kost de dader zelfs 15.000 euro, terwijl veldbetreders een boete van 20.000 euro tegemoet kunnen zien, plus een stadionverbod van vijftien jaar. Ook is gezichtsbedekkende kleding niet meer toegestaan in de Euroborg.