Kökçü licht tipje van de sluier op over eigen toekomst bij Feyenoord

Orkun Kökçü zou het mooi vinden als hij na dit succesvolle seizoen bij Feyenoord een stap omhoog kan gaan maken, De Turks international gaat pas na afloop van het seizoen met zijn belangenbehartigers praten over zijn toekomst, maar lijkt van mening te zijn dat een stap omhoog voor hem het beste zou zijn.

In gesprek met de NOS gaat de spelmaker van Feyenoord na het gewonnen duel op bezoek bij FC Emmen in op een aantal vragen over zijn toekomst: "Ik heb met mijn vader, die ook mijn zaken doet, afgesproken dat we pas na de competitie over alle zaken gaan praten. Ik weet niet wat hij achter de schermen aan het doen is, dus ik ben ook benieuwd", zegt de middenvelder. Duidelijk is dat Kökçü er in de Europese topcompetities heel goed op staat. Veel clubs uit de Premier League zouden azen op de handtekening van de 22-jarige spelmaker.

Al die geruchten probeert Kökçü de komende tijd nog even links te laten liggen, waarna hij in de zomer kan spreken over zijn toekomst. Het kan volgens de middenvelder in ieder geval nog alle kanten op: "Ik kan niets met zekerheid zeggen, ik dacht vorig seizoen al dat ik weg zou zijn. Dan raak je alleen maar teleurgesteld als je niet weg kan. Als ik na dit seizoen een stap kan maken, zou dat heel prettig zijn", aldus Kökçü, die daarmee wel duidelijk maakt dat hij deze zomer het liefst vertrekt uit De Kuip.

Toch zou het voor Kökçü allesbehalve een straf om bij Feyenoord te blijven, wat nog steeds tot de opties behoort. "Ik heb alleen de Champions League niet meegemaakt, maar wie weet kan dat ergens anders ook. Ik ben ook heel tevreden met mijn plek bij Feyenoord, voor mij is het niet zo dat ik met paniek in mijn hoofd de zomer in ga", besluit de geboren Haarlemmer.

Trip naar Ibiza

De komende dagen wacht voor Kökçü wat ontspanning, want met de gehele selectie reist Feyenoord af naar Ibiza. Volgens de aanvoerder van de Rotterdammers is dit ook iets wat de ploeg echt nodig had: "We zien het niet als een feestvakantie, het is meer even tot rust komen. We hebben een heel zwaar seizoen gehad en heel veel arbeid erin gestoken. Nu is het ook een moment om iets met de jongens te doen", is de middenvelder van mening.

