Kökçü onthult opmerkelijke oorzaak slapeloosheid: 'Klein trauma aan overgehouden'

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü onthulde na het binnenhalen van de landstitel dat hij aan het begin van het seizoen kampte met ernstige slaapproblemen. In een interview met De Volkskrant vertelt hij nu ook wat de oorzaak van dat 'kleine trauma' is geweest.

De problemen begonnen in april vorig jaar, voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd tegen het Tsjechische Slavia Praag, zo vertelt Kökçü aan het dagblad. De middenvelder nam destijds een speciale shake, omdat hij deelnam aan de ramadan at en dronk hij overdag niet. Blijkbaar kon zijn lichaam de drank niet verdragen. "Mijn hart ging sneller kloppen, waardoor ik verstijfde. Ik ben zo geschrokken dat ik er een klein trauma aan heb overgehouden. Ik heb die nacht geen minuut geslapen en de maanden daarna lukte het vaak ook niet", vertelt de aanvoerder.

De problemen hielden daarna aan en kwamen tot een dieptepunt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk, waar Feyenoord neerstreek in de voorbereiding op het huidige seizoen. Kökçü klopte huilend aan bij trainer Arne Slot, die hem direct toestemming gaf om naar huis te gaan. "Ik heb niet op een vliegtuig gewacht, ben met een busje in acht uur naar huis gereden", haalt Kökçü terug.

Meer dan een trainer

Het gebeuren verklaart ook waarom Slot en Kökçü elkaar direct opzochten toen Feyenoord afgelopen zondag de landstitel definitief veiligstelde. "Hij is meer dan een trainer, hij begrijpt precies hoe hij met mensen om moet gaan. Vandaar dat ik moest huilen toen ik hem na de kampioenswedstrijd omhelsde", zegt Kökçü.