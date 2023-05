Kökçü barstte in huilen uit in Oostenrijk: 'Daarna ging ik met Taabouni naar Mekka'

Orkun Kökçü heeft meer verteld over de persoonlijke problemen waarmee hij kampte aan het begin van het seizoen. Na de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles vertelde de aanvoerder van Feyenoord bij ESPN dat het niet goed ging aan het begin van het seizoen, zonder in detail te treden. In gesprek met het Algemeen Dagblad doet Kökçü dat wel.

Kökçü vertelt dat hij vorig jaar problemen had om in slaap te komen. Zo sliep hij 'letterlijk nul minuten' voorafgaand aan een Europa League-duel met Slavia Praag (3-3 op 7 april 2022). "Dat leverde een trauma in mijn hoofd op. Ik sliep soms maar een paar uur in de nacht. Het vrat aan mij en dat slapen ging nog steeds niet goed."

In de voorbereiding op het huidige seizoen barstte Kökçü in huilen uit tijdens het trainingskamp in Oostenrijk, vertelt hij. "Ik ben meteen vertrokken met toestemming van de trainer, die mij goed begreep. Ik ben daarna met een vertrouwenscoach gaan werken. Ik dank hem, zijn naam is Daan Ruiter. Hij wil dat liever niet in de krant, maar ik zeg het toch."

Ook ging Kökçü in november met Mo Taabouni naar Mekka. "Vanaf dat moment is het probleem opgelost. Ik haal zoveel kracht uit mijn geloof. En de trainer begreep mij. Na afloop moest ik huilen omdat hij meer dan een trainer is. Hij heeft die situatie met mij geweldig aangevoeld. Het was een zware tijd, maar ik heb het afgesloten. En dit is een feestdag, het moet ook geen huilverhaal worden. Zeker niet, wij zijn landskampioen."