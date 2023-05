Kraay komt met nieuws over vertrek Van Nistelrooij: 'Die hebben gelekt naar invloedrijke media'

Hans Kraay jr. vindt het prijzenswaardig dat Ruud van Nistelrooij de eer bij PSV aan zichzelf heeft gehouden. De woensdag vertrokken trainer voelde bij de Eindhovenaren weinig vertrouwen vanuit de spelersgroep, technische staf en directie. Kraay weet dat meerdere zaakwaarnemers ook een rol hebben gespeeld.

Onlangs bracht De Telegraaf naar buiten dat meerdere spelers bij de clubleiding zouden hebben aangegeven niet tevreden te zijn over Van Nistelrooij. Kraay weet dat de vork iets anders in de steel zit. "Meer zaakwaarnemers hebben gelekt naar invloedrijke media dan de spelers zelf. Dat is mijn informatie na rondvraag. Er zijn geen bepalende spelers die direct op Brands of Stewart zijn afgestapt", vertelt Kraay op de website van ESPN.

Kraay snapt dat zijn oud-ploeggenoot de eer aan zichzelf houdt. "Als je je in je hemd gezet voelt door de technische staf en door spelers, die hebben geklaagd bij zaakwaarnemers. Als het klaar is, is het klaar. De timing van Van Nistelrooij snap ik volledig. Hij heeft het aangehoord en aangekeken. En hij is zó diep teleurgesteld, net op het moment dat het leek alsof er meer stabiliteit was. Hij heeft gewoon met zijn vrouw gezeten en dacht 'ik blaas het op'."

Marciano Vink zag het vertrek van Van Nistelrooij niet aankomen. "Ik ben heel erg verbaasd. In een periode waarin het juist goed leek te gaan, is het verbazingwekkend dat er zoveel onrust ontstaat", aldus Vink, die ook zijn waardering uitspreekt voor de beslissing van de vertrokken hoofdcoach. "Van Nistelrooij is een strijdvaardig persoon. Ik heb begrip voor het feit dat hij, wanneer er geen vertrouwen meer is, de eer aan zichzelf houdt."