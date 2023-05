Leeds United bevestigt ontslag Gracia en presenteert ervaren opvolger

Leeds United heeft woensdag zoals verwacht het ontslag van trainer Javi Gracia bevestigd. De club van de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville legt het lot in handen van de ervaren Sam Allardyce, die de nummer zeventien van de Premier League voor het hoogste niveau moet zien te behouden.

Allardyce mag zich direct gaan opmaken voor een loodzwaar debuut: komende zaterdag wacht het uitduel met titelfavoriet Manchester City. Daarna neemt hij het met Leeds ook nog op tegen Newcastle United, West Ham United en Tottenham Hotspur. Als Allardyce erin slaagt om Leeds voor de Premier League te behouden dan wordt hij daar vorstelijk voor beloond. Volgens The Guardian ontvangt hij in dat geval een bonus van 3,4 miljoen euro - oftewel 850 duizend euro per duel.

Het ontslag van Gracia komt niet uit de lucht vallen. Dinsdag werd al bekend dat de Spanjaard, eerder dit seizoen de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, vermoedelijk de laan uit zou worden gestuurd. Datzelfde lot wachtte technisch directeur Victor Orta, zijn vertrek werd dinsdagavond al aangekondigd door de club.

Met Allardyce haalt Leeds een zeer ervaren manager in huis. De 68-jarige trainer is wellicht het bekendst van zijn periode bij Bolton Wanderers, waar hij tussen 1999 en 2007 liefst 362 duels op de bank zat. Ook werkte hij bij onder meer Newcastle United, West Ham United en meest recentelijk West Bromwich Albion. Als interim-trainer slaagde hij er in het verleden in om zowel Sunderland (2016) als Crystal Palace (2017) in de Premier League te houden

In 2016 werd Allardyce ook aangesteld als bondscoach van Engeland, maar dat bleef beperkt tot slechts één duel. Hij stapte op nadat een video was uitgelekt waarin hij tegenover undercoverjournalisten van The Daily Telegraph uitlegde hoe de regels voor third party ownership bij spelers omzeild konden worden. Bovendien maakte hij in hetzelfde filmpje denigrerende opmerkingen over zijn voorganger Roy Hodgson en het Britse koninklijk huis.