Liverpool-fans komen na kroning Charles met opvallend statement tijdens volkslied

De supporters van Liverpool hebben zaterdagavond duidelijk gemaakt hoe ze aankijken tegen het koningshuis. Omdat Charles zaterdag werd gekroond tot koning, klinkt het volkslied dit weekend bij de Premier League-wedstrijden. Toen dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd tussen Liverpool en Brentford, klonk veel gejoel en gefluit op Anfield.

"Ik krijg niet de indruk dat iedereen hier even koningsgezind is", zei commentator Leo Driessen van Viaplay na God Save the King. Daarna klonk het You'll Never Walk Alone op Anfield. "Dit liedje wordt was massaler meegezongen."

De supporters van Liverpool lieten al vaker blijken geen fan te zijn van het koningshuis. Tijdens de wedstrijd tegen Fulham van woensdag klonken al teksten als 'steek die kroning maar in je reet'. Ook werd prins William vorig jaar uitgejouwd tijdens een FA Cup-wedstrijd tegen Chelsea.

De afkeer gaat zelfs terug tot eind jaren tachtig. Liverpool-fans protesteerden op die manier tegen het establishment en de manier waarop conservatieve regering omging met de Hillsborough-ramp.