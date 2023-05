Lodeweges ziet dat Heitinga er bovenop zit: 'John moet zijn stempel drukken'

Dwight Lodeweges merkt op dat John Heitinga er bovenop zit bij Ajax. De assistent-trainer bij de Amsterdammers vindt dat het ook nodig is, omdat de ploeg niet aan de winnende hand is. Onder Ronald Koeman bij Oranje was dat wel heel anders.

Bij Oranje kreeg Lodeweges alle ruimte om plannen in te dienen en ook uit te werken. De 65-jarige oud-trainer van onder meer SC Cambuur en sc Heerenveen werd naar het WK in Rusland gestuurd om daar systemen te analyseren. “We hadden beet bij België: die speelden met de backs hoog, drie centrale verdedigers en een box op het middenveld”, zegt de Voorthuizenaar bij de NOS. “We konden zo’n beetje alle spelers invullen. Dat hebben we met beelden gepresenteerd aan Koeman en na een uur kletsen zei die: we gaan het zo doen. Dat vind ik prachtig.”

Op dit moment is Lodeweges assistent-trainer van Ajax en is Heitinga de hoofdtrainer. Daar werkt het toch wel wat anders. “Ja, die zit er meer bovenop. Maar dat moet ook. Als je een topclub leidt die niet aan de goede kant van de medaille zit en je moet dat herstellen, dan doe je dat niet met zoete broodjes. John moet zijn stempel drukken.”

Lodeweges ziet het zelf niet meer zitten om ergens hoofdtrainer te worden. Zijn laatste club als oefenmeester was de amateurclub VVOG uit Harderwijk. “Daar moet je jonger en energieker voor zijn”, denkt de assistent-trainer van Ajax. “Deze rol vind ik juist prachtig.” Zijn contract loopt af in de zomer bij de Amsterdammers. Het is nog niet zeker wat Lodeweges hierna gaat doen. “Ik kan me heel goed vinden in Dick Advocaat, die maar niet kan stoppen. Maar dat ga ik wel doen hoor, heus.”