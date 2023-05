Manchester City houdt het spannend tegen Leeds, maar blijft op koers voor kampioenschap

Manchester City heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de strijd om het Premier League-kampioenschap. De koploper won met 2-1 van Leeds United en behoudt de dus de voorsprong van vier punten op Arsenal. Tottenham Hotspur boekte in het thuisduel tegen Crystal Palace eindelijk weer eens een succesje.

City ging met een comfortabele voorsprong van 2-0 de kleedkamer in voor de rust. Die voorsprong had de ploeg van Pep Guardiola met name te danken aan İlkay Gündoğan en Riyad Mahrez. Bij zowel de 1-0, als de 2-0 was Gündoğan trefzeker op aangeven van Mahrez. Leeds, dat vecht tegen degradatie en deze week Sam Allardyce aanstelde als nieuwe trainer, had weinig in te brengen.

In de tweede helft deden The Citizens het rustig aan, en dat kwam de koploper mogelijk nog duur te staan. Gündoğan kon zo’n tien minuten voor tijd zijn hattrick maken vanaf de stip, maar raakte de paal. Vrijwel direct daarna zorgde Rodrigo voor de 2-1, waardoor de spanning plots terug was in de slotfase. De bezoekers kwamen echter niet meer tot een serieuze kans op de gelijkmaker, waardoor de wedstrijd eindigde in 2-1. Een smetje is dat Nathan Aké in de 55ste minuut het veld moest ruimen met een blessure. De ernst van die blessure is nog onduidelijk.

Spurs wint eindelijk weer

Tottenham heeft in het thuisduel tegen Crystal Palace eindelijk weer eens een succesje bereikt. The Spurs verloren de laatste vier wedstrijden en zakten daardoor af naar plek zes. Door een doelpunt van Harry Kane op slag van rust kon de ploeg van interim-trainer Ryan Mason afrekenen met middenmoter Palace. De goal van Kane leverde zijn ploeg niet alleen de drie punten op, maar ook een persoonlijk record. De spits maakte zijn honderdste goal op vreemde bodem.