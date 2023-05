Manchester City zonder te spelen kampioen, Bayern München maakt peperdure uitglijder | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 20 mei.

Manchester City kampioen zonder te spelen: oud-NEC'er velt Arsenal en beslist titelstrijd

Manchester City is zaterdagavond zonder te spelen kampioen van Engeland geworden. Arsenal, de laatste club die The Citizens nog konden bedreigen, ging door een doelpunt van oud NEC-aanvaller Taiwo Awoniyi onderuit bij laagvlieger Nottingham Forest. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Bayern München verslikt zich in RB Leipzig, Dortmund kan koppositie overnemen

Bayern München is er zaterdag niet in geslaagd het voorlaatste duel in de Bundesliga winnend af te sluiten. Op eigen veld verloor Der Rekordmeister met 1-3 van nummer drie RB Leipzig. Nummer twee Borussia Dortmund kan zondag profiteren van de misstap van de concurrent. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Mislopen landstitel levert Arsenal wel krankzinnig Engels record op

Arsenal is na het verrassende 1-0 verlies bij Nottingham Forest van zaterdagavond een titelillusie armer, maar een opmerkelijk record rijker. Nog nooit stond een ploeg zó lang bovenaan in de Premier League zonder de landstitel daadwerkelijk binnen te slepen. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Hattrick Giroud laat Milan weer een beetje lachen op pijnlijke avond Nuytinck

AC Milan heeft de kater van de Champions League-uitschakeling zaterdagavond overtuigend van zich afgespeeld. In het eigen San Siro werd het reeds gedegradeerde Sampdoria, mede dankzij een hattrick van Olivier Giroud, met 5-1 afgedroogd. Het hele artikel lezen? Klik hier!



FC Barcelona vergeet fans te trakteren in eerste thuiswedstrijd als Spaans kampioen

FC Barcelona is er zaterdag in het eerste duel als kampioen van Spanje niet in geslaagd het eigen publiek op een overwinning te trakteren. Op eigen veld ging het duel met Real Sociedad met 1-2 verloren Het hele artikel lezen? Klik hier!



Sierd de Vos hoort Frenkie de Jong uit over terugkeer Messi naar Barcelona

Frenkie de Jong is in een interview met Sierd de Vos op Ziggo Sport ingegaan op de mogelijke terugkeer van Lionel Messi bij FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder zou een veelbesproken rentree van de Argentijn bij de kersverse Spaanse kampioen van harte toejuichen. Het hele artikel lezen? Klik hier!