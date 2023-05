Mark Rutte bij Vandaag Inside; play-offs om promotie gaan beginnen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 22 mei.

Wedstrijden



FC Eindhoven - Almere City (20.00 uur)

In de Eredivisie staat ons weliswaar nog een spectaculaire laatste speeldag te wachten, maar in aanloop naar komend weekend barst de strijd om een plekje op het hoogste niveau al los. Heracles Almelo en PEC Zwolle verzekerden zich al van een terugkeer in de Eredivisie, promoveert er in de komende weken nóg een club uit de Keuken Kampioen Divisie? De play-offs voor een plek op het hoogste niveau beginnen vanavond met de ontmoeting tussen FC Eindhoven en Almere City. De ploeg uit Almere was er in 2018 al heel dichtbij, maar moest toen in de finale z'n meerdere erkennen in De Graafschap. Almere City zal er veel aan gelegen zijn de play-offs dit keer wél tot een goed einde te brengen.

Newcastle United - Leicester City (21.00 uur)

Liverpool liet zaterdag twee dure punten liggen en dat betekent dat Newcastle United zich vanavond kan verzekeren van een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Sven Botman en consorten heeft aan een punt genoeg om het ticket voor het miljardenbal binnen te halen. Leicester City moet daarentegen winnen om ook volgend seizoen nog in de Premier League uit te komen. De verrassende landskampioen van 2016 staat momenteel op de voorlaatste plaats en de achterstand op de 'veilige' vijftiende plek is drie punten. Leicester City heeft een beter doelsaldo dan Everton, dus bij een zege op Newcastle United wordt er een flinke stap richting handhaving gezet.

Voetbal op tv

18.30 uur: AS Roma - Salernitana, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Serie A

20.00 uur: FC Eindhoven - Almere City, ESPN, live verslag van dit duel in de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

20.25 uur: Veronica Offside, Veronica, talkshow over voetbal

20.30 uur, Rondo, Ziggo Sport, talkshow over voetbal

20.45 uur: Empoli - Juventus, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: Newcastle United - Leicester City, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS6, talkshow over onder meer voetbal*

Rutte bij Vandaag Inside

Het belooft een bijzondere uitzending te worden van Vandaag Inside, want Mark Rutte is te gast. De premier schoof kort voor de Provinciale Statenverkiezingen voor het laatst aan. Toen werd hij hard aangepakt door Johan Derksen, die tot ongenoegen van René van der Gijp voortdurend om zijn aftreden riep. Van der Gijp ziet graag dat Rutte maandag op een andere manier wordt benaderd - vanaf 21.35 uur zal blijken of dat inderdaad gebeurt.