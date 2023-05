Martial baart opzien met gezichtsuitdrukking en gedrag nadat hij wordt vervangen door Weghorst

Anthony Martial was niet blij met zijn wissel in de wedstrijd tussen Bournemouth en Manchester United. De aanvaller werd elf minuten na de pauze vervangen door Wout Weghorst en liet met zijn gezichtsuitdrukking al weten daar het zijne van te vinden. Volgens journalist Tyrone Marshall van Manchester Evening News is Martial na zijn wissel rechtstreeks de spelerstunnel in gegaan.

Martial keerde in april terug na een lange periode van blessureleed en maakte sindsdien nog niet de negentig minuten vol. Vorige week stond hij 68 minuten op het veld tegen Wolverhampton Wanderers (2-0 zege) en was hij verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt. Op het moment van zijn wissel tegen Bournemouth stond Manchester United met 0-1 voor.

