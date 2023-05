Meer details over belaging familieleden AZ'ers: 'Kwamen in een vak met nog meer harde kern'

De wedstrijd tussen West Ham United en AZ werd donderdagavond ontsierd door wangedrag van supporters van de thuisploeg. Onder meer familieleden van Pascal Jansen en Robert Eenhoorn werden in Londen belaagd door de fanatieke aanhang van de thuisclub. Een dag later kwam clubwatcher Simon Zwartkruis met meer details naar buiten.

"Er waren ook jeugdspelers, spelersvrouwen en sponsoren mee. Alles wat niet in het uitvak zat, zat daar", aldus Zwartkruis in VI ZSM. "Voor het doelpunt van AZ was het al onrustig, die Engelsen hadden in de gaten dat daar Nederlanders zaten. Dat zou moeten kunnen allemaal. Engeland wordt in de supportersdiscussie vaak als voorbeeld aangehaald. Dat daar niks meer gebeurt in de stadions. Vorig jaar zijn er nog Duitse journalisten aangevallen tegen Frankfurt."

Zwartkruis weet ook dat algemeen directeur Eenhoorn door de ongeregeldheden weinig van de tweede helft heeft gezien. "Het is natuurlijk schandalig dat deze mensen daar niet meer veilig kunnen zitten. Ze moesten ergens anders heen worden gebracht. Toen kwamen ze in een vak waar nog meer harde kern van West Ham zat. Het werd er dus niet gezelliger op. Eenhoorn heeft bijna niks gezien van de tweede helft. Hij was alleen maar bezig met het waarborgen van de veiligheid van de mensen. Dat is treurig."

Jansen reageerde, ondanks dat zijn eigen familie ook belaagd werd in het London Stadium, na afloop koel op gebeurtenissen. "Hij weet hoe dat hier werkt", vertelde Zwartkruis over de reactie van de trainer. "Als hij er flink stampij over gaat maken, wordt het een enorme rel en gaat het van kwaad tot erger. Hij is altijd koel en gelijkmatig. In dit geval is het wel opvallend omdat zijn eigen gezin erbij betrokken was." AZ verloor met 2-1 op bezoek bij West Ham.