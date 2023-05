Messi door het stof, einde aan Zerrouki-soap en RKC dendert door | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 5 mei.

RKC Waalwijk blijft dromen van Europa: FC Volendam bibbert in kelder Eredivisie

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de play-offs. De ploeg van trainer Joseph Oosting won in eigen huis met 4-1 van FC Volendam en heeft de achtste plaats in handen. Volendam moet op zijn beurt blijven vrezen voor degradatie. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Titelstrijd in Keuken Kampioen Divisie naar fraaie climax na zege van Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft de titeldroom in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond in leven gehouden. De ploeg van trainer John Lammers wist op bezoek bij FC Dordrecht met 1-2 te winnen. Zodoende komen de Heraclieden in ieder geval dit weekend op gelijke hoogte met PEC Zwolle. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Messi gaat op Instagram door het stof na veelbesproken tripje naar Saoedi-Arabië

Lionel Messi heeft vrijdagmiddag van zich laten horen na zijn veelbesproken reis naar Saoedi-Arabië. De superster van Paris Saint-Germain kreeg van zijn club geen toestemming voor de trip en werd door zijn club voor twee weken geschorst. De fans waren daarnaast ook woedend op de Argentijn. Het hele artikel lezen? Klik hier!

PSV komt te laat: Feyenoord gaat aan de haal met Ramiz Zerrouki

Feyenoord heeft Ramiz Zerrouki (zo goed als) binnen. FC Twente meldt via de officiële kanalen een akkoord te hebben bereikt met de Rotterdammers over de transfer van de 24-jarige middenvelder. De overgang wordt in een later stadium afgerond. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Wim Kieft wijst naar 'slapend' Feyenoord: 'Ieder seizoen is het een spitsentombola'

Wim Kieft vindt dat de clubs in Nederland hebben zitten slapen rond de transfer van Thijs Dallinga. De spits scoort in Frankrijk aan de lopende band en won afgelopen weekend de Coupe de France met zijn club Toulouse. Kieft had de goaltjesdief graag nog in de Eredivisie gezien. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Valentijn Driessen oppert opvallende naam voor trainers-vacature bij Ajax

Valentijn Driessen vindt het bijzonder dat Wim Jonk nog niet is genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. De vacature voor hoofdtrainer van de Amsterdammers is nog altijd niet ingevuld en dat gaat waarschijnlijk pas na het seizoen gebeuren. Driessen tipt Ajax om bij FC Volendam te gaan kijken. Het hele artikel lezen? Klik hier!