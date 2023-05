Messi gaat op Instagram door het stof na veelbesproken tripje naar Saoedi-Arabië

Lionel Messi heeft vrijdagmiddag van zich laten horen na zijn veelbesproken reis naar Saoedi-Arabië. De superster van Paris Saint-Germain kreeg van zijn club geen toestemming voor de trip en werd door zijn club voor twee weken geschorst. De fans waren daarnaast ook woedend op de Argentijn.

Messi verschijn afgelopen maandag niet op het trainingsveld van PSG, dat wel gewoon een training op het programma het staan. De geplande vrije dag ging namelijk niet door na de pijnlijke 1-3 nederlaag tegen FC Lorient. Messi was nergens te bekennen en had daar dus geen toestemming voor van de club. Hij bleek in Saoedi-Arabië te zijn en daar was PSG niet blij mee. De club besloot hem dus voor twee weken te schorsen.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft de 35-jarige aanvaller ook van zich laten horen. Messi gaat via zijn eigen Instagram-account door het stop en heeft zijn excuses aangeboden. 'Ik was in de veronderstelling dat we een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd. Dat is bijna altijd zo. Ik had deze reis al gepland en kon alles niet meer annuleren. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten. Daarnaast zal ik afwachten wat de club met mij wil doen.'

Het lijkt erop dat het huwelijk tussen PSG en Messi deze zomer sowieso tot een einde gaat komen. Het contract van de linkspoot loopt af en hij heeft meerdere opties om zijn loopbaan te vervolgen. De fans van PSG zijn in ieder geval duidelijk. Zij hoeven de Argentijn niet meer bij hun club te zien. De fanatieke aanhang liet zijn onvrede over Messi eerder deze week al blijken bij het stadion.