Mike Verweij spreekt verbazing uit over trainingsfrequentie bij Ajax

Het verbaast Mike Verweij dat de selectie van Ajax relatief veel vrij is in de slotweken van het lopende seizoen. De spelers zijn volgens de journalist van De Telegraaf al meerdere weken iedere week twee dagen vrij.

Ajax had zondag in de bekerfinale tegen PSV te maken met de nodige krampgevallen, wat Verweij niet los kan zien van de manier waarop er de laatste tijd is getraind op De Toekomst. "Wat er gigantisch fout is bij Ajax, is dat data leidend is bij de zogenaamde performance-afdeling, die daar op handen wordt gedragen. Dat betekent dat de spelers al wekenlang twee dagen per week vrij zijn. 's Middags lopen alle Ajacieden gewoon in de stad. Want: er kan weleens een spelertje in het rood komen", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Dat de Ajax-selectie de afgelopen periode minder vaak heeft getraind, had volgens Verweij zondag zijn weerslag. "Het gevolg is dat de spelers tijdens de bekerfinale na zestig minuten gewoon niet meer konden lopen en achter elkaar met kramp op het veld lagen. Als Sven Mislintat dan toch met zijn grote bezem in de selectie gaat vegen, dan moet hij misschien ook door de performance-afdeling gaan", eindigt de Ajax-watcher zijn relaas.

Bij Ajax kregen tijdens de bekerfinale onder meer Brian Brobbey en Davy Klaassen te maken met kramp. Laatstgenoemde werd een paar minuten voor het einde van de verlenging naar de kant gehaald en kon daardoor ook geen strafschop nemen. Aan Amsterdamse zijde faalden Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez vanaf elf meter.

