Mike Verweij viel iets op aan presentatie Ajax-aanwinst Branco van den Boomen

Het seizoen is nog maar net voorbij en de transfermarkt moet officieel z’n deuren nog openen, maar Ajax heeft de eerste aanwinst voor volgend seizoen al binnen. De Amsterdammers maakten de komst van Branco van den Boomen maandag wereldkundig. Mike Verweij volgde de ontwikkelingen rond de transfer nauwlettend op de voet en viel op dat John Heitinga nergens te bekennen was. Dat duidt volgens de Ajax-volger maar op één ding.

De eerste zomeraanwinst is dus al binnen, maar wie de trainer wordt van Van den Boomen is nog altijd niet bekend. Ajax stelde Heitinga eind januari aan als tijdelijke vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder. De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat liet bij zijn entree in Amsterdam weten dat Heitinga op pole position lag om ook volgend seizoen voor de groep te staan, maar na het dramatische seizoenslot lijkt de Duitser toch te gaan kiezen voor een nieuwe trainer. Verweij vindt het op z’n zachtst gezegd niet netjes hoe Ajax met Heitinga omgaat.

Artikel gaat verder onder video

“Hoe Ajax met Heitinga omgaat is echt beneden alle peil”, vertelt de clubwatcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Vooropgesteld heeft Heitinga het uiteindelijk niet goed gedaan, want hij is geen eerste geworden, geen tweede geworden en heeft ook de beker niet gewonnen. Dan kun je dus zeggen dat dat gewoon niet goed genoeg is voor Ajax, ook met dit materiaal dat Schreuder ook niet aan de praat kreeg. Maar een klein voorbeeld, wat er maandag dan gebeurd. Van den Boomen wordt gepresenteerd en het is bij Ajax gewoon traditie dat als er een nieuwe speler komt, de technisch directeur, trainer en de nieuwe speler op de foto gaan.”

Heitinga was echter nergens te bekennen. “John moet denk ik nog gebeld worden dat die foto wordt gemaakt”, grapt Verweij. “Ik heb daarover met Mislintat contact gehad via de app en hij is dan - en dat is ook weer typisch Ajax - niet op de hoogte van dit soort tradities. Hij zegt dan dat er écht helemaal niks achter schuilt en ik geloof hem, want hij komt tot dusver echt wel over als een heel oprechte man, alleen is het wel ontzettend knullig. En als vervolgens een dag later de president-commissaris (Pier Eringa, red.) roept dat Ajax op zoek is naar een nieuwe trainer… Ja, daar word je als John Heitinga zijnde niet heel vrolijk van.”

Volgens Verweij is het al lang en breed duidelijk dat Heitinga in de uitwedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag voor het laatst langs de lijn stond als hoofdtrainer van Ajax. “De club heeft afscheid genomen van John Heitinga. Er is één iemand die dat nog niet weet en dat is Heitinga.”