Moet Ajax concurrent AZ in leven houden voor eigen gewin? 'Bij rust in principe niet met 0-3 voorstaan'

Ajax heeft er mogelijk geen voordeel bij als het al vroeg op voorsprong komt tegen FC Twente. Ronald de Boer denkt dat het het allerbeste is om rustig aan te beginnen in Enschede, omdat er anders voor AZ geen motivatie meer is om van PSV te winnen. Alleen bij puntverlies van de Amsterdammers kan AZ nog naar de derde plaats, terwijl Ajax juist weer puntverlies van PSV nodig heeft.

Een ingewikkelde situatie, waar gekscherend vrijdag al berichten over naar buiten kwamen. Door het puntverlies van PSV vorige week kunnen de Eindhovenaren niet AZ laten winnen in de strijd om plaats drie, zoals eerder werd geopperd. Maar AZ kan er nog wel voor kiezen om het tegen PSV te laten lopen, zodat Ajax op de derde plaats eindigt. Ook het laten staken van de wedstrijd om het resultaat van Ajax af te wachten, ging (met een knipoog) rond op social media onder de fans van AZ.

“Normaal gesproken teken je ervoor, maar je moet als Ajax bij rust in principe niet op 0-3 staan, want dan schiet je jezelf in de voet”, denkt echter ook Ronald de Boer in De Telegraaf over de laatste speelronde in de Eredivisie. Omdat het perspectief voor AZ dan is verdwenen, is het een complexe situatie voor de Amsterdammers, vindt De Boer. “Het allerbeste scenario voor Ajax is om in de 99e minuut de 0-1 te maken.”

Anderzijds kan Ajax ook PSV onder druk zetten met een snelle voorsprong, ondanks dat de Eindhovenaren aan een gelijkspel zeker genoeg hebben voor de tweede plaats. AZ heeft daar in geen van de scenario’s wat aan en dat zou Ajax nog kunnen helpen. De Boer denkt dan ook dat de formatie van John Heitinga vanaf de eerste minuut op jacht gaat naar een treffer.

“Ajax moet scherp starten en als ze op voorsprong komen, is het moeilijk om op de rem te trappen en op balbezit te spelen. Ik verwacht dat Ajax zo snel mogelijk de wedstrijd wil beslissen en hoopt dat AZ hoe dan ook zijn sportieve plicht doet”, zei hij. “Dat moet ook, want het kan niet zo zijn dat Ajax het risico neemt AZ in leven te houden, het deksel op de neus krijgt en opeens als vierde eindigt en Conference League speelt.”

Laatste speelronde:

FC Twente - Ajax

AZ - PSV

Stand Eredivisie:

2. PSV: 72 punten (+48)

3. Ajax: 69 punten (+50)

4. AZ: 67 punten (+34)