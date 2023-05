Mourinho reageert op PSG-geruchten zoals alleen hij dat kan: 'Ze bellen om mij aan te stellen?'

Zoals wel vaker de afgelopen jaren maakt Paris Saint-Germain zich op voor een hete zomer. De huidige koploper van de Ligue 1 ziet Lionel Messi transfervrij vertrekken en neemt mogelijk ook afscheid van Neymar. Bovendien staat er een groot vraagteken achter de toekomst van trainer Christophe Galtier. De oefenmeester is er niet in geslaagd PSG de Champions League te bezorgen en zou na één seizoen alweer kunnen vertrekken. José Mourinho wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar de coach van AS Roma weet zelf van niets.

Ook dit seizoen heeft PSG niet gebracht waar de club al jaren naar snakt. De Parijzenaren dachten met de transfervrije komst van Messi in de zomer van 2021 het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de felbegeerde eindzege van de Champions League binnen te hebben, maar ook de Argentijn kon niet voorkomen dat PSG twee keer op rij al in de achtste finales uit het toernooi werd geknikkerd. Galtier staat weliswaar op het punt PSG naar een volgende landstitel te loodsen, maar een seizoen zónder Europees succes wordt in Parijs al gauw bestempeld als mislukt.

Of Galtier na dit seizoen nog een toekomst heeft in de Franse hoofdstad moet nog blijken. In de wandelgangen wordt PSG in ieder geval alvast in verband gebracht met de komst van een nieuwe hoofdtrainer. Volgens RMC Sport wordt de interesse van PSG in Mourinho steeds serieuzer. Mourinho weet hoe het is om de Champions League te winnen. In Parijs ziet men de Portugees daarom als de ideale opvolger van Galtier. Maar Mourinho zelf is niet onder de indruk van de geruchten over zijn toekomst. “PSG belt om mij aan te stellen? Als ze me zoeken, dan hebben ze me niet gevonden, want ze hebben niet met me gesproken”, zei Mourinho tegen Sky Sport.

Mourinho lijkt voorlopig geen reden te hebben om te vertrekken bij AS Roma. De Portugees veroverde vorig seizoen ten koste van Feyenoord de UEFA Conference League en schakelde de Rotterdammers vorige maand uit in de kwartfinales van de Europa League. AS Roma speelt donderdagavond de eerste van twee halve finales tegen Bayer Leverkusen. In de Serie A staan de Romeinen er daarentegen een stuk minder goed voor. AS Roma bezet momenteel de zevende plek en de Champions League is ver uit zicht. De achterstand op nummer vier Inter is met nog vier wedstrijden te gaan vijf punten.