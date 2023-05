NAC-doelman gespaard door KNVB en spreekt op Instagram van gerechtigheid

NAC-doelman Roy Kortsmit mocht vrijdagavond in de slotfase het veld ruimen nadat hij Heracles Almelo-spits Sem Scheperman op vrij onkundige wijze torpedeerde. Waar veel Bredase supporters bang waren voor een lange schorsing, en mogelijk dus het missen van (een deel) van de play-offs, heeft NAC maandagmiddag uitstekend nieuws gekregen van de KNVB.

De tuchtcommissie heeft de rode kaart van de doelman namelijk geseponeerd, waardoor Kortsmit de komende wedstrijden gewoon in actie kan komen. NAC plaatste het nieuws later ook op de socials, en Kortsmit kon het niet laten om zijn eigen mening te delen over het nieuws.

Dat de KNVB de rode kaart zou gaan seponeren, hadden niet veel NAC-fans in eerste instantie verwacht. Hieronder zijn de beelden van de actie nogmaals te bekijken.