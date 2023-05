Nederlandse kranten geven Ajax alvast advies richting volgend seizoen

Ajax kan deelname aan de Champions League wel vergeten na het 0-0 gelijkspel tegen AZ. Een klein wonder is nodig om in de laatste drie speelrondes PSV in te halen. In Amsterdam snakken ze naar het einde van het seizoen. De Nederlandse ochtendkranten kijken al voorzichtig vooruit naar de aankomende transferzomer.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Ajax 'van haast alles' te weinig. "Routine, fysieke kracht, persoonlijkheid, doelpunten, zelfs technische kwaliteit", concludeert de krant. "Ajax heeft een nieuw middenrif nodig, een nieuw hart van de ploeg, bij voorkeur met spelers die de club en de Nederlandse competitie kennen. Het verdedigingscentrum is ook al maanden een probleem. En zeker ook een topspits is onontbeerlijk, naast - eindelijk - een echte rechtsbuiten."

Technisch directeur Sven Mislintat staat voor een zware opgave. "Hij moet zo'n beetje het halve elftal voorzien van een grondige kwaliteitsimpuls, om komend seizoen niet wéér achter te blijven bij de concurrentie. Bijkomende complicatie is dat Ajax voor het eerst sinds het seizoen 2008/09 te moeten doen zonder uitzicht op Champions League- miljoenen:, klinkt het. De lastigste investering? Die in de spits. "Ajax snakt naar een onomstreden topscorer die minimaal 25 goals maakt. Een topscorer voor de halve prijs, zogezegd. Nog meer misperen kan de Amsterdamse club zich daarbij niet meer veroorloven."



De Telegraaf schrijft dat Ajax op een 'gevaarlijke T-splitsing' staat. "Met de huidige koers en Van der Sar, Lenderink en Huntelaar aan het roer lijken de Amsterdammers op de financiële afgrond af te denderen. Nóg een seizoen zonder miljoenenbal zou de zorgvuldig opgebouwde voorsprong op de concurrenten Feyenoord en PSV immers als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Maar Mislintat heeft de sleutel in handen om het negatieve sentiment rond de club razendsnel om te draaien”, wordt er gesteld.

De Duitser heeft de taak om de Ajax-selectie in de zomer te transformeren tot 'kampioens- of in elk geval runners-up-ploeg'. "Komend seizoen plaatsen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Dat is te danken aan de Europese succesreeks van de Nederlandse clubs in de afgelopen vijf jaar, waaraan Ajax met 36 procent van de punten verreweg de grootste bijdrage leverde. Een rechtstreeks Champions League-ticket zou Ajax in dat opzicht toekomen, maar zó werkt het helaas voor Mislintat niet. Die zal voorwaarden moeten creëren om Heitinga of een andere coach Ajax de Champions League in te laten loodsen."

Ajax moet volgens Het Parool de Champions League niet meer beschouwen als heilige graal. "Van dat idee moet Ajax afstappen. De club heeft gevoeld hoe pijnlijk het is om op dat podium zo hard af te gaan met een spelersgroep en een staf die daar niet thuishoorden. Financieel is deelname uiteraard zeer aantrekkelijk – en op termijn ook broodnodig, gezien de begroting van Ajax – maar bouwen aan een nieuw elftal, met een nieuwe trainer en een nieuwe technisch directeur doe je niet in de grootste theaters. Ajax wacht een jaar van try-outs in de kleinere zalen."

