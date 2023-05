Newcastle United kan Champions League ruiken na ruime zege op Van Hecke

Newcastle United heeft in de strijd om een Champions League-ticket geen fout gemaakt in het thuisduel met Brighton & Hove Albion. De steenrijke Magpies wonnen met 4-1 en blijven het Manchester United van Erik ten Hag daarmee voor op de derde plaats in de Premier League.

Newcastle was gewaarschuwd; Brighton won afgelopen weekend nog met 0-3 bij Arsenal, dat tot voor kort nog op weg leek naar de eerste landstitel in twintig jaar. In Newcastle kwam de ploeg, zonder de geblesseerde Joël Veltman maar met Jan Paul van Hecke verrassend in de basis, er echter niet aan te pas.

Nadat de thuisploeg door een eigen doelpunt van Deniz Undav halverwege de eerste helft op 1-0 was gekomen, zorgde verdediger Dan Burn in blessuretijd van het eerste bedrijf voor de 2-0. Undaz maakte na rust zijn fout wel goed door al snel de 2-1 aan te laten tekenen, maar dichterbij zou Brighton niet komen. Door late treffers van Callum Wilson en Bruno Guimarães liep Newcastle zelfs nog verder uit naar een eclatante 4-1 overwinning.

Door de zege kan Newcastle de Champions League praktisch ruiken. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft de ploeg van manager Eddie Howe nu 69 punten verzameld. Dat zijn er drie meer dan Manchester United, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft maar wel een veel minder doelsaldo heeft: +35 om +10. Nummer vijf Liverpool heeft vier punten achterstand.