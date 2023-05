'Niemand bij Ajax heeft de ballen om Van der Sar eruit te sturen'

In Eindhoven, maar ook in Amsterdam zijn alle alarmbellen aan het rinkelen. De voltallige bestuursraad heeft aangegeven zo snel mogelijk op te stappen, maar Ajacieden willen graag nog één iemand zien vertrekken. Edwin van der Sar is volgens de supporters niet de juiste man op de juiste plek. In de FCUpdate Podcast stellen host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen zichzelf hardop de vraag: Wie moet Edwin van der Sar ontslaan? Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden, omdat hij de grote baas is.

In de FCUpdate Podcast bespreken de twee journalisten de situatie in de Johan Cruijff Arena, met een onheilspellende conclusie voor anti-Van der Sar Ajacieden. Beluister hieronder de podcast, vanaf minuut 8:00 gaat het over Ajax.