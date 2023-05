Nieuws over Courtois maakt heldenrol tegen Haaland nóg heroïscher

Manchester City maakte woensdagavond gehakt van Real Madrid in de halve finale van de Champions League. Bij de 4-0 zege die City de finaleplaats opleverde kwam doelpuntenmachine Erling Haaland echter niet tot scoren, met dank aan enkele fraaie reddingen van Real-doelman Thibaut Courtois.

Zo behoedde de Belgische sluitpost zijn elftal voor een nóg grotere vernedering door onder meer twee kopballen van het Noorse doelpuntenfenomeen uit zijn doel te halen. Bovendien reageerde hij attent toen Haaland in de tweede helft gevaarlijk voor hem opdook; via Courtois en de lat belandde de inzet van de City-spits achter het doel.

Artikel gaat verder onder video

Dat Courtois het doel überhaupt verdedigde, blijkt achteraf niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De Belgische krant Het Nieuwsblad openbaart donderdag namelijk dat de keeper het hele duel met een lichte blessure speelde. In het competitieduel met Getafe (1-0) van afgelopen weekend zou Courtois namelijk een scheurtje in zijn triceps hebben opgelopen. De krant verwacht dat de doelman daarom de komende wedstrijden niet zal spelen. "Voor Real staat er toch niets meer op het spel", verwijst het medium naar de gelopen Spaanse titelrace en de uitschakeling in het miljardenbal.

Een geweldige City-aanval belandt bij Erling Haaland, maar de spits krijgt de bal er door toedoen van Thibaut Courtois en de lat niet in. Real Madrid leeft nog. #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/ueMr765zWf — VTBL ⚽ (@vtbl) May 17, 2023

Dankzij de reddingen van Courtois blijft het fenomeen Haaland voorlopig op twaalf doelpunten in de Champions League steken. Opgeteld bij zijn doelpunten in de Premier League (36), FA Cup (drie) en de League Cup brengt dat zijn seizoenstotaal in zijn eerste jaargang als speler van Manchester City op 52 doelpunten. De Noor heeft nog vijf wedstrijden om zijn indrukwekkende statistiek verder op te vijzelen. Buiten de Premier League-duels met achtereenvolgens Chelsea, Brighton en Brentford treedt hij in juni met zijn club nog aan in de finale van de FA Cup tegen Manchester United en de eindstrijd van de Champions League tegen Inter.