Noa Lang heeft via Instagram een kwetsend bericht gedeeld dat in zijn inbox belandde. Een gebruiker wenste zijn pasgeboren zoontje de dood toe. Lang heeft de persoon aan de schandpaal genageld door zijn gebruikersnaam te delen. "Op mij haten elke dag is geen probleem. Maar sommige van jullie internethelden gaan te ver, man", schrijft de aanvaller van Club Brugge.