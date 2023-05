Onrust bij Ajax, PSV én Feyenoord, De Vrij en Dumfries prolongeren Coppa Italia | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 24 mei.



Bom barst bij Ajax: voltallige bestuursraad kondigt vertrek aan

De voltallige bestuursraad van Ajax stapt uiterlijk per 1 september op, zo heeft de club woensdagavond bevestigd. De vier leden vertrekken door 'een gebrek aan vertrouwen', zo werd duidelijk tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Update: Rijnmond maakt draai en trekt bericht over vertrekwens Slot in

RTV Rijnmond heeft de eerdere berichtgeving over het vertrek van Feyenoord-trainer Arne Slot naar Tottenham Hotspur ingetrokken. In het artikel 'stond een aantal zaken waarvan nog niet alles is bevestigd', zo schreef het lokale medium later. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Valentijn Driessen voorspelt inktzwart scenario voor Feyenoord: 'Slot neemt ze allebei mee'

Volgens Valentijn Driessen kan Feyenoord op zoek naar een complete technische staf. Alleen John de Wolf gaat de Rotterdammers trouw blijven als Arne Slot inderdaad naar Tottenham Hotspur vertrekt, zo voorspelt de journalist. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Inter zet eerste stap naar de dubbel: Lautaro schiet club naar tweede Coppa Italia op rij

Inter heeft voor het tweede jaar op rij de Coppa Italia gewonnen. De Champions League-finalist, met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij als invaller, rekende in de finale in Rome af met Fiorentina, dat volgende maand de finale van de Conference League gaat spelen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Johan Derksen gaat los op PSV-directie: 'Twee wassen beelden'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Marcel Brands en Earnest Stewart. De algemeen directeur en de technisch directeur van PSV gaven woensdag tijdens een persconferentie toelichting bij het plotselinge vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij, maar maakten daarbij totaal geen indruk op de journalist. Het hele artikel lezen? Klik hier



Brighton bekroont historisch seizoen: wereldgoal tegen Man City stelt EL-ticket veilig

Brighton & Hove Albion mag zich gaan opmaken voor een Europees debuut in de Europa League. Met Jan Paul van Hecke in de basis en Joël Veltman als invaller hielden The Seagulls kampioen Manchester City in Brighton op 1-1. Een wereldgoal van Julio Enciso zorgde voor de beslissing. Het hele artikel lezen? Klik hier!