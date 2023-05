Onrust in Rotterdam: vuurwerk, waterkanon, gewonde agent en zestig aanhoudingen

De politie in Rotterdam heeft zeker zestig personen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en het veroorzaken van onrust na het kampioenschap van Feyenoord. Dat meldt NU.nl zondagavond.

De aanhoudingen zijn onder meer verricht voor vernielingen, het afsteken van vuurwerk, het belagen van de politie, openbaar dronkenschap en drugsgebruik. De politie verwacht dat het aantal aanhoudingen nog oploopt.



De ME heeft een waterkanon ingezet op de Coolsingel, nadat vernielingen waren verricht en agenten werden belaagd. Volgens een woordvoerder van de politie werden rookpotten naar agenten gegooid.

Artikel gaat verder onder video

De politie laat tevens weten dat een politieruiter rond 15.00 uur gewond is geraakt toen haar paard op hol raakte. Het dier 'schrok van de knal van afgestoken vuurwerk en botste vervolgens op een auto', aldus de politie. De ruiter viel van haar paard en is met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Het paard raakte lichtgewond.

De gemeente roept Feyenoord-supporters op om niet meer naar het Stadhuisplein te komen, daar is het te druk. Wel zijn fans nog welkom in de Witte de Withstraat, de Oude Haven of de Binnenrotte.

Romeo's

De politie lijkt zogeheten Romeo's in te zetten: undercoveragenten in burger die zich tussen de menigte bewegen. Zo is op beelden te zien dat een persoon wordt aangehouden door andere personen in Feyenoord-kleding.