'Ook Neymar kan na dit seizoen vertrekken bij PSG'

Neymar en Paris Saint-Germain lijken na dit seizoen uit elkaar te gaan. De Franse club heeft achter de schermen gecommuniceerd dat ze van plan zijn om voor volgend seizoen te onderhandelen met de Braziliaanse vleugelspeler over zijn toekomst in Parijs.

Vorig jaar verlengde Neymar zijn contract nog bij PSG, maar er lijkt toch een einde aan het huwelijk tussen de Braziliaan en de Franse club te komen, meldt UOL. De Parijzenaars zijn bereid minder geld te vragen om van het grote salaris van vijftig miljoen euro af te komen.

Een aantal club uit Engeland zouden geïnteresseerd zijn in Neymar. Chelsea, Newcastle United en het Manchester United van Erik ten Hag zouden de Braziliaan op de radar hebben om volgend seizoen over te nemen van PSG.

PSG dreigt veel sterspelers kwijt te raken, want dinsdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Lionel Messi gaat vertrekken naar Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Dat meldde het Franse persbureau AFP. De Argentijn werd ook veel in verband gebracht met FC Barcelona, maar lijkt toch naar het Midden-Oosten te vertrekken.