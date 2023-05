Op deze positie wil Ajax zich in de komende zomer in elk geval versterken

Ajax heeft het halen van een nieuwe rechtsbuiten tot topprioriteit benoemd voor de komende transferzomer. De plek die dit seizoen ingevuld is door onder anderen Mohammed Kudus, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Francisco Conceição moet niet langer een hoofdpijndossier zijn richting het nieuwe seizoen. Daarvoor willen de Amsterdammers een externe versterking aantrekken.

Dat meldt Voetbal International althans. Daarmee is de erfenis van Antony, die afgelopen zomer naar Manchester United vertrok, verre van ingevuld. Dat wordt om die reden dan ook de belangrijkste positie waarop versterking wordt gezocht. Na het vertrek van de Braziliaan werd nog wel Lucas Ocampos aangetrokken, maar zijn komst werd een grote flop.

Trainer John Heitinga kiest vooralsnog voor Kudus als rechtsbuiten, maar hij voelt zich het meest thuis als nummer tien. Concrete namen vallen er nog niet, vooralsnog houdt Sven Mislintat de transfergeruchten intern bij de Johan Cruijff Arena. In het recente verleden werden onder anderen Hakim Ziyech, Artur en Giovani Henrique gelinkt aan een transfer naar de Johan Cruijff Arena om de nieuwe rechtsbuiten te worden.

Transfers Ajax

De rechtsbuitenpositie is niet de enige waarvoor Ajax de markt op wil, er wordt ook gekeken naar in elk geval een centrale verdediger en meerdere middenvelders, zowel aanvallend als een controleur. Ook is het volgens VI belangrijk dat er ‘karakters’ in de selectie komen: los van de positie waarop zij spelen. Mogelijkerwijs gaat er in de komende zomer veel te veranderen met de komst van Mislintat.