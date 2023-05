Opstelling AZ: Jansen moet schuiven na blessure op het laatste moment

AZ-trainer Pascal Jansen heeft de Zweed Jesper Karlsson in zijn basiselftal opgenomen voor de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. De buitenspeler keert terug in het elftal nadat hij de afgelopen weken door een bovenbeenblessure ontbrak in het elftal. Jens Odgaard ontbreekt juist in de allesbeslissende return.

Afgelopen weekend speelde Karlsson voor het eerst weer een klein half uur mee in het gewonnen thuisduel met FC Emmen (5-1). Ook Dani de Wit maakte in die wedstrijd voor het eerst in lange tijd weer eens zijn opwachting als invaller, maar een basisplaats tegen The Hammers komt voor hem nog te vroeg.

Bij afwezigheid van Karlsson speelde jongeling Myron van Brederode de laatste periode aan de linkerkant. Hij verdwijnt echter niet uit de basiself. Omdat Odgaard op het laatste moment toch teveel last lijkt te hebben van de voetblessure waar hij al een aantal weken mee speelt, neemt Van Brederode donderdagavond diens plek aan de rechterkant van de aanval over.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mijnans; Van Brederode, Pavlidis, Karlsson

Aan de andere kant heeft David Moyes geen wijzigingen aangebracht in het basiselftal van West Ham, ten opzichte van de heenwedstrijd in Londen van vorige week. Van de ploeg die vorige week met 2-1 won van AZ had alleen middenvelder Tomas Soucek een basisplaats in het met 2-0 verloren competitieduel bij Brentford van afgelopen weekend. Voormalig PSV- en PEC Zwolle-aanvaller Gianluca Scamacca keert in Alkmaar terug op de bank. De Italiaan speelde wegens een knieblessure al sinds 1 maart geen minuut meer voor The Hammers.



Opstelling West Ham United: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek, Paquetá; Benrahma, Bowen, Antonio