Orkun Kökcü stond enkele seizoenen geleden in de belangstelling van Galatasaray en Besiktas, maar koos er uiteindelijk voor om bij Feyenoord te blijven. Zijn oudere broer Ozan Kökcü, zelf op dit moment in de Keuken Kampioen Divisie actief bij FC Eindhoven, denkt dat de aanvoerder van Feyenoord daarmee een slimme keuze heeft gemaakt.

Orkun Kökcü debuteerde in september 2020 in de nationale ploeg van Turkije en staat er als vanzelfsprekend goed op in zijn vaderland. Galatasaray en Besiktas hengelden in het verleden naar de diensten van de 22-jarige middenvelder, maar die wimpelde beide Turkse grootmachten af en bleef Feyenoord trouw. "Om op jonge leeftijd naar Turkije te gaan, is niet zo slim", weet Ozan Kökcü uit eigen ervaring.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder van FC Eindhoven verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in 2017 zelf voor een avontuur in Turkije bij Bursaspor, maar kwam daar niet verder dan twee wedstrijden in de hoofdmacht. Daarna speelde hij voor RKC Waalwijk, het Turkse Giresunspor, Sabah FK uit Azerbeidzjan en Telstar, alvorens hij afgelopen zomer neerstreek bij FC Eindhoven.

"Er is weinig tijd voor ontwikkeling en als jonge speler heb je die wel nodig", vertelt Ozan Kökcü in gesprek met de NOS over zijn periode Turkije. "Ik denk dat Orkun achteraf gezien de beste keuze heeft gemaakt om bij Feyenoord te blijven." Orkun Kökcü is bij Feyenoord bezig aan een ijzersterk seizoen. Sinds dit seizoen is hij de aanvoerder van de Rotterdamse formatie. Zijn broer noemt hem een ‘echte aanvoerder’. "Op het veld loopt hij met z'n borst vooruit, hij zit lekker in z'n vel."