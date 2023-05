Oud-Ajacied doet Botman & co pijn en redt belangrijk punt in degradatiestrijd

Oud-Ajacied Rasmus Kristensen heeft zaterdagmiddag een punt gered voor degradatiekandidaat Leeds United. De nummer achttien van de Premier League keek lange tijd tegen een achterstand aan tegen Newcaste United. In de slotfase knokte de ploeg zich terug tot 2-2, waardoor de club nog altijd kans maakt op handhaving.

Sam Allerdyche nam kort geleden het stokje over om The Peacocks van de afgrond te redden. De oefenmeester debuteerde met een nipte nederlaag bij titelfavoriet Manchester City, maar zag zijn ploeg zaterdagmiddag uitstekend van start gaan. Door een doelpunt van Luke Ayling kwam de thuisploeg al na zeven minuten op voorsprong.

Sven Botman en Newcastle United staan op een knappe derde plaats en vechten voor Champions League-kwalificatie. Desondanks werden de zorgen na 28 minuten mogelijk nog groter voor de bezoekers nadat Leeds een strafschop kreeg. Patrick Bamford stuitte echter op Nick Pope, waardoor de voorsprong beperkt bleef tot 1-0. Die misser kwam de Leeds mogelijk duur te staan, want amper twee minuten later ging de bal aan de andere kant ook op de stip. Callum Wilson wist wel raad met het buitenkansje en zorgde voor de gelijkmaker.



Oud-Ajacied redt punt

In de tweede helft gingen de bezoekers op jacht naar de belangrijke drie punten en leken daar in de 69e minuut een flinke stap toe te zetten. Wilson bleef opnieuw ijskoud vanaf de stip en bracht The Magpies aan de leiding. Leeds, waar de degradatiezorgen bij een nederlaag nog groter zouden worden, ging met man en macht op jacht naar de gelijkmaker. Het harde werken werd uiteindelijk beloond, toen oud-Ajacied Rasmus Kristensen de bal via Kieran Trippier in het doel werkte. De thuisploeg ging daarna zelfs nog op jacht naar meer, maar moest door een rode kaart van Junior Firpo toch weer in de achteruit. Uiteindelijk sleepte Leeds het punt over de streep en eindigde de wedstrijd in 2-2.