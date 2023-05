Parool raadt Ajax 'veilige' Duitse kandidaat-trainer met Eredivisie-ervaring aan

Mocht Ajax komende zomer inderdaad op zoek gaan naar een nieuwe trainer, dan zou voormalig Vitesse-coach Thomas Letsch een 'veiligere' keuze zijn, meent Het Parool. De Amsterdamse krant maakte een lijstje met buitenlandse kandidaten voor de functie in de Johan Cruijff Arena, en ziet een aantal voordelen bij een aanstelling van de huidige trainer van VfL Bochum.

De laatste weken worden de geruchten steeds sterker dat Ajax na komend seizoen niet verder gaat met John Heitinga, die na het ontslag van Alfred Schreuder naar voren werd geschoven. Omdat Heitinga er niet in is geslaagd mee te doen om de landstitel en ook de Europa League en de KNVB Beker niet heeft weten te winnen, zou de oud-verdediger komende zomer plaats moeten gaan maken voor - waarschijnlijk - een buitenlandse trainer. Reden genoeg voor Het Parool om een aantal kandidaten op een rijtje te zetten.

Artikel gaat verder onder video

"Als zowel Edwin van der Sar als Sven Mislintat voor een wat ‘veiligere’ keuze wil gaan met een buitenlandse trainer, is Thomas Letsch een aardig alternatief", meent de lokale krant. Daarbij gelden zowel zijn verleden bij Red Bull Salzburg (waar Letsch hoofd jeugdopleiding was) als zijn bij Vitesse opgedane ervaring in de Eredivisie als een pluspunt ten opzichte van andere buitenlandse opties als Ange Postecoglou (Celtic), Marcelo Gallardo (clubloos) en Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken). "In Arnhem bracht Letsch een zeldzame periode van stabiliteit", vervolgt het artikel. "Vitesse pakte in de twee jaar onder zijn leiding de meeste eredivisiepunten van alle ploegen buiten de traditionele top 4", zo wordt de aanbeveling van Letsch kracht bijgezet. "Vooral het collectieve drukzetten van zijn ploeg was in die periode indrukwekkend."

Toch zijn er ook twijfels over de speelstijl die Letsch aanhangt. "Zoals bij de meeste goede Duitse trainers in de voorbije jaren is de impact van Letsch vooral te merken op momenten dat de tegenstander de bal heeft", wordt het spel van de ploegen van Letsch geanalyseerd. "Qua defensieve organisatie en felle pressing was Vitesse opvallend sterk onder zijn hoede. Maar bij langdurig balbezit stagneerde het spel van de Arnhemmers dikwijls."