Pascal Jansen wil uitgaan van kracht AZ: 'Vanuit ons eigen DNA spelen'

AZ-trainer Pascal Jansen heeft vertrouwen in een goede afloop van de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. De oefenmeester wil dat zijn ploeg het "eigen DNA" in het spel laat zien tegen de nummer vijftien van de Premier League.

Presentator Milan van Dongen stelde de oefenmeester bij ESPN de vraag welke ploeg hij donderdag als favoriet ziet: zijn AZ of toch tegenstander West Ham. Jansen bleef lang en fronsend stil voordat hij antwoord gaf. "Een aparte vraag", klonk het uiteindelijk. "Ik wilde iets anders zeggen...", vervolgde de trainer, die daarna aangaf dat hij toch onmogelijk een andere ploeg dan AZ tot favoriet zou kunnen bombarderen.

Artikel gaat verder onder video

Daartoe gaat zijn elftal donderdag "volgens ons eigen DNA spelen", aldus Jansen. Wat dat inhoudt? "Hoog baltempo, hoog ritme, veel dynamiek in balbezit", vat de trainer samen. "Maar tijdens het aanvallen moeten we niet teveel prijsgeven", waarschuwt hij zijn ploeg direct, "zodat zij niet kunnen counteren." Tegen the Hammers kan hij weer beschikken over de Zweedse vleugelspeler Jesper Karlsson, die pas afgelopen weekend zijn rentree maakte na een afwezigheid van een maand. Eerder dit seizoen bracht Jansen hem ook als invaller in het uitduel met Anderlecht, maar dat kwam achteraf te vroeg.

Donderdag durft Jansen het risico echter wel aan met Karlsson. "Dit is wel een wedstrijd waarop we de grens gaan opzoeken", zegt de trainer. Er staat vanavond wél een finale op het spel." Hij hoopt dan ook dat Karlsson, ondanks zijn gebrek aan speelminuten in de afgelopen maand, weer laat zien wat hij normaal gesproken kan brengen. "Hopelijk is hij in staat zijn niveau te halen en het spel van de ploeg naar een hoger niveau te tillen."