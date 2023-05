Perez ergert zich: 'Weet je wie zichzelf ongelooflijk overschat qua spel en qua looks?'

Kenneth Perez gunt Tomas Suslov een reality check in de Keuken Kampioen Divisie. De analist van ESPN vindt dat de aanvallende middenvelder van FC Groningen zichzelf 'ongelooflijk overschat'.

"Weet je wie zichzelf ongelooflijk overschat qua spel en qua looks? Suslov", stelt Perez maandagavond bij Voetbalpraat. Suslov kon de analist niet overtuigen in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1), waarin degradatie een feit werd voor Groningen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb gisteren weer op hem gelet. Het gaat zó traag. Maar hij loopt met die sokjes naar beneden… Hij vindt het zelf ongelooflijk dat hij niet in de Europese top speelt", aldus Perez. "Hij voetbalt bij Groningen. Die gun ik eigenlijk wel een reality check in de KKD."

De degradatie van FC Groningen wordt besproken in de nieuwste FCUpdate Podcast met host Stan Timmerman en redacteur Nathan Sprey.