Perez schiet in de lach en vernietigt Ajacied: 'Die was toch zó verschrikkelijk slecht'

John Heitinga zorgde in de bekerfinale tegen PSV voor een opvallende wijziging in zijn opstelling. De oefenmeester begon met Brian Brobbey in de spits, en schoof aanvoerder Dusan Tadic een linie naar achteren. Kenneth Perez is tijdens het programma Voetbalpraat ingegaan op deze keuze, en is op zijn zachts gezegd, niet overtuigd van de prestaties van de Serviër.

Normaliter fungeerde Tadic onder Heitinga vaak als aanspeelpunt in de spits, maar tegen PSV kreeg hij de rol om rond Brobbey te spelen. Op het moment dat ESPN-presentator Wouter Bouwman aan Perez vraagt hoe hij die samenwerking vond gaan, schiet de oud-voetballer al in de lach. “Tadic was toch zó verschrikkelijk slecht”, begint de oud-Ajacied.

“Ik vond het niet eens een graadmeter van een lekkere samenwerking, dan moet Tadic eerst even normaal kunnen voetballen. Dan kun je zien of zo’n samenwerking iets is”, gaat Perez verder. De analist denkt dat Heitinga de aanvoerder gewoon weer als spits moet opstellen. “Tadic is toch geen nummer tien?” Hans Kraay junior kan de keuze van Heitinga nog enigszins begrijpen, omdat hij interlands van Servië heeft gezien waarin Tadic goed uit de verf kwam op ‘tien’. “Daar zoeken zijn medespelers hem wel graag op”, vertelt Kraay jr.

Met nog vier wedstrijden te spelen lijkt het seizoen van Ajax als een nachtkaars uit te gaan. Volgens Perez heeft Heitinga één taak richting het einde van het seizoen. “Probeer zoveel mogelijk wedstrijden te pakken, ga hergroeperen en zorg voor totaal andere normen en waarden. Maar het alle belangrijkste is: zorg voor controle in de kleedkamer”, is de analist stellig.