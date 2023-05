Pérez waarschuwt Feyenoord na groot nieuws uit Amsterdam: ‘Er hoeft maar dit te gebeuren’

Ajax kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de derde keer op rij tot kampioen van Nederland en leek een grote voorsprong te genieten op PSV en Feyenoord, maar daarvan is niks meer over. De Amsterdammers nemen binnenkort afscheid van Edwin van der Sar, die het na een dramatisch seizoen voor gezien houdt als algemeen directeur. Volgens Kenneth Pérez moet het afgelopen jaar bij Ajax een waarschuwing zijn voor Feyenoord.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Feyenoord zich op ruime afstand van PSV en Ajax zou kronen tot landskampioen, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Niet alleen omdat trainer Arne Slot een groot aantal sterkhouders zag vertrekken. Oók vanwege de handelingen van Ajax op de transfermarkt. De Amsterdammers namen weliswaar van de ene na de andere belangrijke kracht afscheid, maar spendeerden ook meer dan honderd miljoen euro om de selectie te versterken. Het resultaat: een teleurstellende derde plaats, met dertien punten achterstand op Feyenoord.

Pérez vindt het desondanks te makkelijk om de periode van Van der Sar als algemeen directeur van Ajax enkel te koppelen aan de slechte prestaties van dit seizoen. “Hij is er mede verantwoordelijk voor geweest dat we een Nederlandse ploeg hebben gehad die écht mee kon doen in de Champions League. Daar heeft hij ook voor gezorgd, samen met Marc Overmars en waarschijnlijk Erik ten Hag. Daar zal ik hem vooral aan herinneren”, vertelt Pérez voor de camera van ESPN. “Maar natuurlijk ook de ongelooflijk slechte beslissingen die hij heeft genomen in de transferperiode”, voegt de Deen er nog aan toe.

Ajax verdiende afgelopen zomer meer dan tweehonderd miljoen euro aan de verkoop van spelers, investeerde een groot deel daarvan in de komst van nieuwe namen, maar de meeste inkomende transfers pakten heel teleurstellend uit. “Ik vind het bijna knap dat je in zo’n korte tijd het zó kan verspelen door de ene na de andere verkeerde beslissing te nemen. We vergeten soms hoe snel dat gaat”, stelt Pérez. Vorig jaar haalde Ajax nog twaalf punten meer dan Feyenoord. Dit seizoen was het verschil dertien punten, maar dan in het voordeel van de Rotterdammers. “Feyenoord staat nu aan de goede kant van de medaille, maar er hoeft meer even dit te gebeuren, een paar verkeerde beslissingen genomen te worden en het gaat ook gelijk weer de andere kant op”, waarschuwt Pérez de kampioen.

Van der Sar zag Ajax afgelopen zondag nog wel kansloos verliezen bij FC Twente.