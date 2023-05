Prachtige treffers bezorgen uiterst effectief Feyenoord 16e landstitel

Feyenoord heeft zich zondagavond voor de zestiende keer in de clubhistorie gekroond tot landskampioen. De succesformatie van trainer Arne Slot was in de uitverkochte Kuip veel te sterk voor Go Ahead Eagles (3-0). De lang verwachte landstitel is voor de Rotterdamse club nu eindelijk en feit.

Ruim een uur ontstond er al een kampioenssfeer in De Kuip en dan moest de wedstrijd nog beginnen. Het stadion was al volledig volgelopen toen de spelers van Feyenoord begonnen aan de warming-up, wat de ploeg van Arne Slot – die zichtbaar genoot van de entourage – ongetwijfeld een mentale boost heeft gegeven. De sfeer werd alleen nog maar mooier toen de twee ploegen het veld betraden, want de supporters van Feyenoord rolden een indrukwekkend groot spandoek uit.

Het indrukwekkende spandoek in De Kuip: 11.000 vierkante meter, 550 meter lang! 😮#feygae pic.twitter.com/DKHX7cGcA7 — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Feyenoord begon voortvarend aan het duel met de Deventernaren, want het kwam een kwartier spelen al op voorsprong. Het was linksbuiten Oussama Idrissi die de ban brak in de Kuip, na uitstekend voorwerk van Mats Wieffer. De Kuip trilde al op zijn grondvesten, maar dat werd nog wat heviger na de treffer.

Kort nadat de supporters van Feyenoord de treffer van de van Sevilla gehuurde buitenspeler hadden gevierd, viel de tweede Rotterdamse goal al. Een aanval zoals Arne Slot ze vaak op trainingen zou hebben gezien werd nu, op de juiste wijze, uitgevoerd in De Kuip. Igor Paixao bediende spits Santiago Gimenez op prachtige wijze en de Mexicaan liet Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange kansloos (2-0). Het was een droomstart voor Feyenoord, wat al vroeg voor emoties zorgde in de Maasstad.



Vervolgens was Go Ahead Eagles nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, want Wieffer kopte de bal bijna in zijn eigen doel. Het zat de bezoekers uit Deventer wat dat betreft niet mee, evenals bij een mogelijk penaltymoment. Bas Kuipers ging na contact met Marcus Pedersen naar de grond, maar scheidsechter Lindhout wuifde het weg.

Na de rust begon de wedstrijd wat rommeliger, maar Paixao veranderde dat tien minuten na de rust. De twee goal van Feyenoord was door de vloeiend lopende aanval én de afronding van Gimenez een prachtige, maar de 3-0 van de Braziliaan mocht er ook zijn. De rechtsbuiten krulde de bal met zijn linkerbeen op fraaie wijze de verre kruising in, waardoor de wedstrijd écht in het slot gegooid werd.

Het ‘Ga staan voor de kampioen’ werd massaal ingezet en de supporters van Feyenoord konden niet meer wachten tot het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Lindhout, maar er stonden na de derde treffer van Paixao nog zeker dertig minuten op de klok. Bekijk hier de derde treffer van de Rotterdamse club, dat tot dat moment ook pas het derde schot op goal was van Feyenoord

Prachtig! Igor Paixão krult de 3-0 binnen in de kampioenswedstrijd van Feyenoord 😍#feygae pic.twitter.com/ionONfElxJ — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

In het resterende gedeelte van de wedstrijd was het vooral uitzitten in De Kuip. Feyenoord hoefde door de riante 3-0 voorsprong niet meer, terwijl Go Ahead niet meer kon doen. Lindhout vond het na negentig minuten mooi geweest, waarna een vreugde-explosie losbarstte in De Kuip. Arne Slot heeft met Feyenoord de dik verdiende landstitel binnen en kan in de komende weken gaan terugkijken op een prachtig seizoen. Maandag wacht op de Coolsingel de huldiging met de selectie, waar ontzettend veel supporters worden verwacht.