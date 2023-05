PSG-trainer bijt van zich af na binnenhalen landstitel: 'Verdien het om te blijven'

Paris Saint-Germain verzekerde zich zaterdag met een 1-1 gelijkspel tegen Strasbourg van de Franse landstitel. Toch is de positie van trainer Christophe Galtier volgens Franse media nog altijd zeer wankel. Na het binnenslepen van het kampioenschap beet de 56-jarige oefenmeester van zich af.

"Ik verdien het om door te gaan", wordt de coach geciteerd door diverse media, waaronder RMC Sport. "Waarom ik het verdien? Omdat ik dit seizoen alles heb gegeven en er veel energie in heb gestopt", lichtte hij vervolgens toe. "Ik wiest hoe we koers moesten houden in zeer moeilijke tijden, of het nu op persoonlijk vlak was of als professional."

De Franse titel kan niet verbloemen dat het opnieuw een teleurstellende jaargang is voor de steenrijke Parijzenaars. De Champions League is al jaren het ultieme doel van de Qatarese eigenaren, maar de club werd in de achtste finale van het miljardenbal roemloos uitgeschakeld door Bayern München. Bovendien was het zeer onrustig rond supersterren Lionel Messi en Neymar, die de club beiden lijken te gaan verlaten.

Luis Enrique

Een mogelijke kandidaat om Galtier te vervangen is de Spanjaard Luis Enrique, zo schrijft onder meer de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. De oud-trainer van FC Barcelona en meest recentelijk bondscoach van het Spaanse elftal heeft echter meer opties. Zo geldt hij als kandidaat bij Tottenham Hotspur, dat de gedroomde komst van Arne Slot deze week in rook zag opgaan. Ook Napoli, dat afscheid lijkt te gaan nemen van Luciano Spalletti, zou inmiddels een lijntje hebben uitgegooid.