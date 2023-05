PSV benaderde wel degelijk andere trainers: Van Nistelrooij voelde dat het mis zat

PSV heeft de afgelopen tijd wel degelijk lijntjes uitgegooid naar andere trainers, weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate. Ruud van Nistelrooij voelde aan dat de club niet volledig overtuigd was van hem, waardoor hij besloot de eer aan zichzelf te houden.

PSV benaderde links en rechts wat andere trainers, omdat er – in tegenstelling tot wat Marcel Brands op de persconferentie zei – wel degelijk werd nagedacht over een toekomst zonder Van Nistelrooij. De clubleiding wilde pas na dit seizoen een knoop doorhakken over de invulling van de trainerspositie voor volgend seizoen.

Van Nistelrooij voelde daarom geen vertrouwen meer en besloot zelf op te stappen. PSV bevestigde in het persbericht van woensdag dat er in de ogen van Van Nistelrooij 'te weinig draagvlak en support' was om door te gaan. Dat legde hij daarna ook uit aan de spelers en de staf.

Algemeen directeur Brands ontkende op de persconferentie van woensdag nog dat er is nagedacht over een opvolger. "Het is zo vers, dat wij daar geen seconde over hebben nagedacht. We zijn de afgelopen maanden en weken alleen maar bezig geweest met het oplossen van de kwesties met Ruud. Er is met geen woord over een andere trainer gesproken. Intern is er nooit over een volgend seizoen gesproken zonder Ruud."