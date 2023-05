PSV wacht drukke transferzomer: dit staat er te gebeuren in Eindhoven

PSV kan zich komende zondag verzekeren van de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League veiligstellen. Volgend seizoen wordt de lat echter een stuk hoger gelegd in Eindhoven, waardoor de club een hete transferzomer tegemoet gaat.

De vertrekkers

De kans lijkt groot dat PSV deze zomer afscheid gaat nemen van een flink aantal spelers. Aan Ibrahim Sangaré kan de club flink verdienen; de Ivoriaan kan door een clausule in zijn contract voor 37,5 miljoen euro worden opgepikt. "Er is voldoende interesse uit de Premier League voor Sangaré en het is aannemelijk dat PSV ook ja zegt tegen een bod van tussen 25 en dertig miljoen euro", schrijft Voetbal International. Ook Paris Saint-Germain zou voor de middenvelder in de markt zijn. Daarnaast lijken ook tweede doelman Joël Drommel, verdediger Armando Obispo en middenvelder Erick Gutiérrez te gaan vertrekken.

De blijvers

PSV werd afgelopen zomer in de voorronde van het miljardenbal uitgeschakeld door het Schotse Rangers FC. Dat scenario moet dit seizoen koste wat kost voorkomen worden, en dus zet de club in op het binnenboord houden van sterkhouder Xavi Simons. Daarnaast lijken ook krachten als doelman Walter Bénitez, Joey Veerman, Patrick van Aanholt, Luuk de Jong en Guus Til volgend seizoen opnieuw een belangrijke rol in het elftal van Ruud van Nistelrooij te gaan krijgen. Huurlingen Thorgan Hazard en Fábio Silva keren waarschijnlijk terug naar respectievelijk Borussia Dortmund en Wolverhampton Wanderers. Met verdediger Jarrad Branthwaite wil de club wél graag langer door, maar Everton zit volgens VI nog altijd te hoog in de boom om een definitieve overgang mogelijk te maken.

De beoogde aanwinsten

Door het vertrek van Drommel, die verkocht of verhuurd wil worden om wekelijks aan spelen te komen, moet PSV allereerst op zoek naar een nieuwe reservekeeper. Volgens VI geldt Etienne Vaessen (RKC Waalwijk) als kandidaat om Drommel in die rol op te volgen. Op het middenveld is Stijn Spierings (Toulouse) in beeld als transfervrije en bovendien Nederlandse versterking. Voorin moet de club op zoek naar een nieuwe linksbuiten en ziet PSV in Ricardo Pepi (door FC Groningen gehuurd van FC Augsburg) volgens VI een mogelijke optie voor de spitspositie. De Amerikaan wordt echter ook nadrukkelijk gevolgd door Feyenoord en is momenteel 'vooralsnog te duur' volgens het weekblad.