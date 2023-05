Publiek zingt massaal Lionel Messi toe tijdens concert van Coldplay

Lionel Messi veroverde zaterdagavond weliswaar de landstitel met Paris Saint-Germain, maar veel waarde lijkt hij daaraan niet te hechten. Terwijl FC Barcelona in het Spotify Camp Nou afscheid neemt van Sergio Busquets en Jordi Alba, nam Messi in het Olympisch Stadion plaats voor een concert van Coldplay. Het duurde niet lang vooraleer de aanwezigen de Argentijn zagen zitten. Messi werd vervolgens, niet voor het eerst de laatste tijd, luidkeels toegezongen.

Messi verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 transfervrij voor PSG, maar wordt inmiddels al een tijdje in verband gebracht met een terugkeer. De Argentijn loopt bij PSG uit zijn contract en FC Barcelona heeft bij monde van president Joan Laporta al meerdere keren bevestigd dat het alles uit de kast gaat halen om de voetballer terug te halen. Opvallend is de aanwezigheid van Messi tijdens het concert van Coldplay om een andere reden.

Artikel gaat verder onder video

FC Barcelona nam zondagavond in de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca niet enkel afscheid van Sergio Busquets en Jordi Alba, maar speelde ook voorlopig z'n laatste duel in het Spotify Camp Nou. Het onderkomen van de kampioen van Spanje gaat binnenkort dicht vanwege de verbouwing. FC Barcelona speelt om die reden volgend seizoen z'n wedstrijden in het Olympisch Stadion. Precies, waar Coldplay schitterde in het bijzijn van Messi. Nam de Argentijn stiekem ook alvast een kijkje in het stadion waar hij mogelijk komend seizoen z'n doelpunten gaat maken?