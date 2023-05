Nu écht het einde van een tijdperk bij FC Barcelona: tranen vloeien bij Alba, Busquets moet vooral lachen

Sergio Busquets en Jordi Alba hebben zondagavond (voorlopig) hun laatste wedstrijd gespeeld voor FC Barcelona in het Spotify Camp Nou. De clubiconen maakten in de afgelopen weken bekend na dit seizoen te vertrekken bij de club waarmee ze talloze successen hebben gevierd. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández, die als voetballer al de kleedkamer deelde met Busquets en Alba, gunde de routiniers in de laatste tien minuten van de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca (3-0) een fraai afscheid.

Busquets brak in het seizoen 2008/2009 door in de hoofdmacht van FC Barcelona. De middenvelder veroverde in zijn eerste jaar op het hoogste niveau meteen de landstitel, Copa del Rey én Champions League. Busquets zou vervolgens nog veertien seizoenen de dienst uitmaken op het Catalaanse middenveld. Hij kondigde een paar weken geleden zijn afscheid aan. Busquets is in het bezit van een aflopend contract en hoewel Xavi hoopte dat hij er nog minstens een jaar aan zou vastplakken, concludeerde hij dat het mooi is geweest. De routinier wordt in verband gebracht met een avontuur in het Midden-Ooster, maar hij heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst.

Alba maakte van de week bekend na dit seizoen te vertrekken bij FC Barcelona. De vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar zijn doorbraak in de hoofdmacht volgde pas na zijn overstap van Valencia naar het Spotify Camp Nou in de zomer van 2012. Alba vormde een geweldig duo met Lionel Messi. Beiden wisten elkaar blindelings te vinden. Ook na het vertrek van Messi in de zomer van 2021 bleef Alba belangrijk voor FC Barcelona. Zelfs dit seizoen, waarin hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Alejandro Baldé. Zo maakte Alba onlangs nog de winnende in de thuiswedstrijd tegen Osasuna. Anderhalve week daarna veroverde FC Barcelona z'n eerste landstitel sinds 2019.