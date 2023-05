Ramalho kan Rolex op zijn buik schrijven na afgekeurde goal

André Ramalho heeft zondag tijdens de bekerfinale een Rolex misgelopen. Als de verdediger zou scoren, kreeg hij van Xavi Simons een peperduur horloge. De Braziliaan maakte een goal, maar stond buitenspel en kon uiteindelijk fluiten naar het klokwerk.

In de video op Youtube van PSV gaf Ramalho aan dat hij een afspraak had met Simons. “Ik moet jullie zeggen: ik had vandaag bijna een Rolex gewonnen”, zei de reserveaanvoerder van de Eindhovenaren. “Xavi beloofde een Rolex als ik zou scoren en ik was dichtbij. Ik scoorde, maar het was buitenspel.”

Ramalho schoot in de 54e minuut de gelijkmaker binnen, maar de Braziliaan stond meters buitenspel. Even later scoorde Thorgan Hazard wel de 1-1 op aangeven van Simons. Door deze goal werd het verlengen en uiteindelijk moesten er strafschoppen genomen worden. Na een belabberde penalty van Edson Álvarez schoot Fábio Silva de winnende binnen en won PSV de KNVB Beker.

Wangedrag

Achteraf ging het vooral over het gedrag op het veld tijdens de wedstrijd van de spelers en de trainers. Volgens vele journalisten en analisten moesten de spelers zich beter gedragen en had scheidsrechter Dennis Higler harder moeten ingrijpen.