'RB Leipzig meldt zich met tonnen bij PSV'

PSV moet vrezen voor het vertrek van de talentvolle Benjamin Khaderi (15). De jeugdinternational van het Nederlands elftal onder 16 jaar staat in de belangstelling van RB Leipzig. Bij de Bundesliga-club ligt een driejarig contract voor de centrale middenvelder.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad althans. Ondanks dat Khaderi pas vijftien jaar is, kan PSV wel een flink bedrag incasseren als de Duitse topclub hem oppikt uit Eindhoven. Volgens het ED moet er namelijk liefst 360.000 euro op tafel komen als hij de overgang naar RB Leipzig maakt. In de toekomst zou hij ook bij een transfer via een solidariteitsbijdrage, opleidingsvergoeding en mogelijk een doorverkoopclausule als dat op een of andere manier afgesproken wordt nog meer geld kunnen opleveren.

Een solidariteitsbijdrage gaat namelijk al op voor clubs waar spelers tussen hun twaalfde en vijftiende levensjaar spelen: dan krijgen clubs 0,25% van toekomstige transfers per gespeeld jaar. Voor de jaren 16-23 ligt dat percentage met 0,5% per seizoen zelfs nog net wat hoger. Dat komt allemaal uit het totaal van de 5% van de transfersom, die verdeeld wordt onder de opleidende clubs.

De rechtspoot, die naast de Nederlandse ook over de Marokkaanse nationaliteit beschikt, speelde al in verschillende jeugdteams van Oranje. Het talent had geen rol in de recente succesvolle Premier League International Cup-winst van Jong PSV: hij speelt nog een paar jeugdteams lager.