Robben komt in aanmerking voor functie bij Bayern: 'Heeft een privé-ontmoeting met Neuer gehad'

Arjen Robben wordt in verband gebracht met Bayern München om daar een functie in te gaan nemen. Der Rekordmeister dreigt dit jaar voor het eerst naast de prijzen te gaan grijpen en er lijken rigoureuze besluiten te gaan vallen in München. Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic zijn niet zeker van een langere toekomst bij de club en dreigen te moeten vertrekken.

Kahn nam dit jaar het besluit om Julian Nagelsmann opzij te zetten en Thomas Tuchel aan te stellen. Dit terwijl Bayern nog actief was in de Champions League en net Paris Saint-Germain had verslagen en ook in de competitie was er vrij weinig aan de hand. De club stond met nog genoeg wedstrijden te spelen minimaal achter op Borussia Dortmund. De kans is groot dat de oud-doelman wordt vervangen door Jan-Christian Dreesen. Salihamidzic is verantwoordelijk voor het samenstellen van deze selectie en dat rekent de club hem ook aan.

Artikel gaat verder onder video

Robben was afgelopen periode ook in München en de oud-international wordt door de Abendzeitung in verband gebracht met een functie bij Der Rekordmeister. De Nederlander was aanwezig bij het met 1-3 verloren duel tegen RB Leipzig en een dag later vergezelde hij zijn zoon tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. Volgens informatie van de krant heeft Robben zelfs een privé-ontmoeting met aanvoerder Manuel Neuer gehad om te spreken over een mogelijke rol.

Dieter Hamann, die ook nog een periode voor Bayern heeft gespeeld, denkt dat Robben wel een rol kan vervullen bij de Duitse club. “Ik zou me goed kunnen voorstellen dat Robben als een schakel tussen het team en het bestuur bij Bayern kan functioneren”, zegt de Duitser. “Misschien als sportief directeur of teammanager.” Bij een eventueel vertrek van Salihamidzic zou het volgens Hamann “goed zijn als iemand die de club heel goed kent hem opvolgt.” Dat zou zeker voor Robben gelden.