Roda JC neemt beginnend hoofdtrainer over van FC Emmen

Bas Sibum krijgt zijn eerste klus als hoofdtrainer en gaat dat doen bij Roda JC. Op dit moment is de oud-voetballer nog assistent-trainer bij FC Emmen, maar de club waar hij in 2007 onder contract stond heeft hem een contract aangeboden.

De club uit Kerkrade staat op dit moment op een veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Roda wordt Sibum de opvolger van Edwin de Graaf die sinds januari hoofdtrainer is in Limburg, meldt RTV Drenthe.

Artikel gaat verder onder video

Sibum begon na zijn voetbalcarrière bij clubs als FC Twente, Roda, NEC, Allemania Aachen, Waasland Beveren en Heracles Almelo als trainer in de jeugdopleiding van FC Emmen. Later werd de geboren Nieuw-Amsterdammer hoofdverantwoordelijk voor de beloftenploeg van de Drentenaren. Daarna schoof hij door naar de hoofdmacht als assistent-trainer van Dick Lukkien.

In 2021 behaalde Sibum zijn UEFA Pro-licentie, waardoor de oud-prof aan de slag mag als hoofdtrainer. Bij FC Emmen was de veertigjarige huidige assistent kandidaat om de naar FC Groningen vertrekkende Dick Lukkien op te volgen na dit seizoen, maar het wordt Roda. Voor hoeveel seizoenen Sibum heeft getekend, is niet bekend.