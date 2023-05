Ruud van Nistelrooij wil na terugkijken finale meer kwijt over gedrag spelers Ajax en PSV

Ruud van Nistelrooij is vrijdag op zijn persmoment richting de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam teruggekomen op de vele opstootjes in de finale van de KNVB Beker tegen Ajax. Direct na afloop van de wedstrijd wilde de trainer van PSV er weinig over kwijt.

Nu de stofwolken zijn neergedaald, wil Van Nistelrooij wat meer zeggen over het gedrag van zijn spelers en die van Ajax. "Ik heb de wedstrijd teruggekeken. Natuurlijk zie je dan het gedrag van spelers en het vaak stil komen liggen van de wedstrijd. Ik had er na de wedstrijd niet heel veel oog voor, omdat het winnen van die pot, die beker, in je hoofd zit. Maar het viel me wel op. Het is iets wat je moet adresseren", wordt de trainer geciteerd door Voetbal International.

Volgens Van Nistelrooij hoort zulk gedrag niet op het veld thuis. "Dit moet langzaam uit het voetbal gaan verdwijnen. Dat willen we ook met z'n allen. Dat zal het voetbal goed doen. Dat is iets, net als het gedrag op tribunes, waar je naartoe werkt, ook door regelgeving. Je ziet dat dat nu al minder wordt, doordat er wordt ingegrepen. Gebeurt er iets, meteen stoppen. Dan verandert er wat."

Het gedrag van de spelers is volgens Van Nistelrooij niet alleen de verantwoordelijkheid van de spelers, maar ook van onder meer trainers en scheidsrechters. "Het gaat om winnen, maar uiteindelijk ook om het spel. Ik denk dat er gezamenlijk een oplossing gevonden moet worden voor het voetbal. Dat zie je in andere sporten terug, de manier waarop gearbitreerd wordt, dan heb je dat er zo uit. Alleen nu is het een nog soort van gedogen bij een opstootje: even uit elkaar en weer door. Maar goed, dat zijn vragen die bij de KNVB en alle bonden moeten leven."